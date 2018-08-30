В Краснодарском крае таджикистанец убил знакомого 28 ударами ножа, а затем закопал его во дворе дома

CA-NEWS (TJ) - В правоохранительные органы Тимашевского района (Краснодарский край) поступило сообщение работодателя 34-летнего гражданина Республики Таджикистан о его безвестном исчезновении. При этом следствием были получены сведения о причастности к исчезновению мужчины его 18-летнего знакомого, который дал признательные показания в убийстве пропавшего. В этой связи территориальным следственным отделом СКР по краю в отношении указанного молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

По версии следствия, 11 августа текущего года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 34-летний мужчина пришел в гости к 18-летнему знакомому, проживавшему по улице Бойкой в станице Медведовской. Там между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес не менее 28 ударов ножом в область шеи и грудной клетки оппонента, убив его. После этого он вместе с двумя знакомыми 18 и 29 лет обернул тело погибшего в пакеты, обмотал скотчем, а затем закопал в конце двора. О совершенном убийстве злоумышленник никому не сообщал, как и молодые люди, сокрывшие факт преступления.

В настоящее время фигурант задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также следствием будет дана юридическая оценка действиям знакомых подозреваемого в части сокрытия данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.