В США началась траурные мероприятия памяти сенатора Джона Маккейна

CA-NEWS (CA) - В столице штата Аризона, городе Финиксе, начались траурные мероприятия, связанные с кончиной сенатора-республиканца Джона Маккейна, сообщает Hollywoodlife.

Прощальная церемония началась 29 августа в историческом здании законодательного собрания Аризоны, в котором сейчас находится музей. Позже гроб будет доставлен в Вашингтон, где 31 августа с Маккейном будут прощаться в Капитолии, а на следующий день — в Национальном кафедральном соборе.

Похороны Маккейна состоятся 2 сентября на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд.​ Маккейн представлял этот штат в к​онгрессе США на протяжении 35 лет.

Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни от опухоли мозга, о которой он узнал летом 2017 года.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга - глиобластомой. Ранее родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.