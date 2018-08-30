РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США началась траурные мероприятия памяти сенатора Джона Маккейна

CA-NEWS (CA) - В столице штата Аризона, городе Финиксе, начались траурные мероприятия, связанные с кончиной сенатора-республиканца Джона Маккейна, сообщает Hollywoodlife.

Прощальная церемония началась 29 августа в историческом здании законодательного собрания Аризоны, в котором сейчас находится музей. Позже гроб будет доставлен в Вашингтон, где 31 августа с Маккейном будут прощаться в Капитолии, а на следующий день — в Национальном кафедральном соборе.

Похороны Маккейна состоятся 2 сентября на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд.​ Маккейн представлял этот штат в к​онгрессе США на протяжении 35 лет.

Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни от опухоли мозга, о которой он узнал летом 2017 года.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга - глиобластомой. Ранее родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.

print
  • Таджикистанец завоевал третье «серебро» на летних Азиатских играх
  • Озеро Алаколь летом посетили более 1 млн человек
  • Травма дзюдоиста из Казахстана во время схватки на Азиаде не подтвердилась
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×