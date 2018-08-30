Китай запустил платформу для борьбы с интернет-слухами

CA-NEWS (CA) - В Китае запустили платформу Piyao (что в переводе означает «опровержение сплетен»), направленную на пресечение «онлайн-слухов», сообщает агентство Reuters.

В ней используется искусственный интеллект, который должен идентифицировать новости и сообщения как ложные. Piyao существует в виде сайта и мобильного приложения. Также у платформы есть аккаунты в популярных соцсетях и мессенджерах, например Weibo и WeChat.

Кроме того, Piyao будет распространять «настоящие новости», получаемые из местных газет и государственных СМИ.

«Слухи нарушают права личности, слухи создают панику в обществе, слухи вызывают колебания на фондовых рынках, слухи воздействуют на нормальную деятельность бизнеса», - говорится в видео, посвященном запуску Piyao.

Платформа была запущена Центральной комиссией по вопросам киберпространства совместно с государственным агентством «Синьхуа» и объединила около 40 похожих платформ.

Пекин таким образом активизирует усилия по контролю над интернетом, особенно соцсетями, где пользователи обсуждают политику и другие острые вопросы, отмечает агентство.

За посты в интернете, содержащие, по мнению властей Китая, слухи, пользователям грозит реальный тюремный срок — в том случае, если их просмотрели более 5000 раз или сделали более 500 репостов.