Узбекистан 1 сентября запустит первый в СНГ телеканал в формате 4K

CA-NEWS (UZ) - 1 сентября в Узбекистане запускается первый телеканал в формате 4K — LUX.TV. Об этом сообщил председатель Национальной телерадиокомпании Алишер Ходжаев, передает Spot.uz.

По словам Ходжаева, это первый круглосуточный телеканал в формате высокой четкости 4K на территории Центральной Азии и стран СНГ.

Телеканал, который запускается совместно с Мининфокомом, должен стать брендом НТРК, демонстрирующий ее технические и технологические возможности.

«LUX.TV — это телеканал психологической разгрузки, хорошего настроения, созданный чтобы помочь телезрителю отдохнуть и расслабиться», — говорится в описании телеканала.

Телеканал без возрастных ограничений, вещание круглосуточное. Ожидается, что он объединит культуру и искусство, красоту и моду, ремесленничество, туризм, природу и многое другое.

Помимо этого Ходжаев также сообщил, что с 1 сентября телеканал Kinoteatr начнет передавать в эфир передачи в формате HD (сейчас только SD).