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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аргентина повысила ключевую ставку до мирового пика

CA-NEWS (CA) - Центральный банк Аргентины в четверг, 30 августа повысил ключевую процентную ставку до 60% с 45% в попытке контролировать инфляцию, которая составляет более 31%, на фоне падения национальной валюты на 15,6 процента до рекордного минимума в 39 песо за доллар, сообщает Reuters.

Ключевая ставка в 60% — на данный момент, самая высокая в мире, следует из данных Банка международных расчетов (Bank for International Settlements — BIS). На втором месте также переживающая финансовый кризис Турция (17,75%), на третьем — Мексика (7,75%).

Регулятор выпустил заявление, сообщив, что созвал специальное заседание комитета по денежно-кредитной политике, который единогласно проголосовал за повышение ключевой процентной ставки «в ответ на ситуацию с обменными курсами и риском ускорения инфляции».

В среду Международный валютный фонд (МВФ) призвал проводить более активную денежно-кредитную и фискальную политику в ответ на падение песо, который потерял 52,2% своей стоимости к доллару с начала года.

Несмотря на подписание ранее в этом году соглашения с МВФ о выделении кредита стенд-бай в размере $50 миллиардов, президент Аргентины Маурисио Макри изо всех сил пытается убедить рынки в том, что он сможет стимулировать экономический рост, одновременно сокращая бюджетный дефицит и борясь с инфляцией.

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