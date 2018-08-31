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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте руководители крупных рынков взяты под стражу

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте задержаны руководители крупных базаров. Известно об 11 задержанных руководителях. Эту информацию Repost подтвердили в Генеральной прокуратуре.

Как сообщили корреспонденту издания, в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 167 УК РУз (Хищение путем присвоения или растраты). В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Как сообщалось ранее, среди задержанных руководителей – главы базаров «Бек тупи», комплекса «Чорсу», «Чиланзар» (Ипподром), а также глава Сергелийского автомобильного рынка, дехканского рынка «Эски жува» и другие.

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