В Ташкенте начались праздничные мероприятия в связи с 27-летием независимости

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 31 сентября начались праздничные мероприятия в связи с 27-летием независимости страны. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях пресс-секретарь главы Узбекистана Комил Алламжонов.

Президент Шавкат Мирзиёев 31 августа посетил площадь Мустакиллик (Независимости) и возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма.

Цветы к подножию монумента возложили также представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинета Министров и министерств.

Праздничные мероприятия в связи с 27-летием независимости страны продолжаются, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что День независимости в Узбекистана официально отмечается 1 сентября и является выходным днём.