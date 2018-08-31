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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана провел встречи с главами строительных компаний

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принял руководителей французских компаний – «Сифаль» Жиля Реми и «Винчи Конструксьон Гран Проже» Алена Бонно, сообщает в четверг, 30 августа пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов также провел встречи с соучредителем и председателем наблюдательного совета компании «ILF Consulting Engineers» Адольфом Файцлмайером и директором компании «Hyundai Engineering Co., Ltd» Сунг Санг-Роком.

В ходе встречи гости отметили большую заинтересованность представляемых ими компаний в укреплении позиций на перспективном туркменском рынке и продолжении установившегося за эти годы продуктивного партнёрства, выстраиваемого на принципах доверия и взаимной выгоды. Во время встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с учётом накопленного опыта совместной работы.

В частности на встрече с Адольфом Файцлмайером, поднималась тема партнёрства в практической реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

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