Президент Туркменистана провел встречи с главами строительных компаний

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принял руководителей французских компаний – «Сифаль» Жиля Реми и «Винчи Конструксьон Гран Проже» Алена Бонно, сообщает в четверг, 30 августа пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов также провел встречи с соучредителем и председателем наблюдательного совета компании «ILF Consulting Engineers» Адольфом Файцлмайером и директором компании «Hyundai Engineering Co., Ltd» Сунг Санг-Роком.

В ходе встречи гости отметили большую заинтересованность представляемых ими компаний в укреплении позиций на перспективном туркменском рынке и продолжении установившегося за эти годы продуктивного партнёрства, выстраиваемого на принципах доверия и взаимной выгоды. Во время встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с учётом накопленного опыта совместной работы.

В частности на встрече с Адольфом Файцлмайером, поднималась тема партнёрства в практической реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).