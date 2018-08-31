Заместитель Си Цзиньпина по военной части посетит Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Заместитель главы Центрального военного совета Китая Сюй Цилян с 1 по 9 сентября посетит Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

Этот совет — высший орган по руководству вооруженными силами, его возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.

"В рамках реализации важных договоренностей, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином с лидерами Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, заместитель председателя Центрального военного совета Сюй Цилян посетит с официальными визитами соответствующие страны с 1 по 9 сентября", — заявил представитель ведомства на брифинге.

По его словам, "в указанный период времени Сюй Цилян встретится и проведет переговоры с лидерами и главами вооруженных сил всех трех государств, а также посетит воинские части".

"Этот визит поспособствует укреплению стратегического взаимодоверия между Китаем и соответствующими тремя странами, а также продвижению прагматического сотрудничества в военной сфере", — добавил У Цянь.