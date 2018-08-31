В Балканском велаяте 4 работника предприятия «Горводоканал» погибли от удара электрическим током

CA-NEWS (TM) - Источник издания «Альтернативные новости Туркменистана» в Балканском велаяте сообщил о гибели одновременно четырех работников предприятия «Горводоканал» от удара электрическим током.

В тот день, в конце рабочего дня, на канализационно-насосной станции, что расположена недалеко от старого здания железнодорожного вокзала, случилась авария. В результате стоки с нечистотами стали заполнять всю прилегающую к станции территорию. Для устранения аварии к месту ЧП прибыла подмога.

Сварщик, который должен был выполнить основную работу, сообщил начальству, что при соединении сварочного агрегата к электрощиту происходит замыкание, и это очень опасно для жизни. Однако, начальник, руководивший аварийной работой, отрезал: «Сколько раз работали в таких условиях, и никогда ничего не случалось, и теперь не случится!». И скомандовал: «Давай, работай!».

Но едва агрегат был подсоединен к щиту и началась сварка, как раздался мощный хлопок. Это оборвался кабель высокого напряжения и упал на залитую стоками землю. От сильнейшего разряда четверо работников погибли на месте: супружеская пара, работавшая вместе, молодой парень, совсем недавно приступивший к работе после армии, и мастер, живший в селе Дянеата этрапа Берекет и приезжавший на работу в город.

Произошедшую трагедию с человеческими жертвами всячески пытались скрыть. Правоохранительные органы вместо того, чтобы провести расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных в гибели людей на производстве, стали оказывать давление на родственников погибших.

Как позже стало известно, руководство предприятия «Горводоканал», дабы снять с себя ответственность, заняло позицию, будто бы работники сами виноваты – самовольно, после окончания рабочей смены, принялись устранять аварию на насосной станции.