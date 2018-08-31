Презентован первый комикс о таджикском супергерое

CA-NEWS (TJ) - В душанбинском кинотеатре «Ватан» 30 августа состоялась премьера 20-минутного видеоролика первого комикса о таджикском супергерое.

Режиссер первого таджикского комикса "Марди мехрубон" («Человек Милосердие») Джайхун (Джеймс) Насими рассказал, что всегда мечтал создать образ современного таджикского супергероя и наконец сумел претворить свою мечту в реальность.

По словам режиссера, герой комикса таджикский мальчик Джахонгир, который родился с аутизмом в далеком таджикском кишлаке. «Однажды он тонет в бассейне и после этого у него появляются сверхъестественные способности. "Человек-Милосердие" на расстоянии, телепатически чувствует трудности живых существ и идет им на помощь. Помимо этого он умеет говорить с животными и насекомыми, контролировать своих врагов и многое другое. Джахонгир изобретает робота - спасителя, который тоже помогает людям, однако на пути Человека Милосердия и робота появляется много трудностей», -рассказал Джайхун Насими. Он признается, что таджикский супергерой во многом напоминает Человека-Паука.

История в комиксе изложена на 82 страницах на трех языках: таджикском, русском и английском. Сценарий к комиксам написал сам Джайхун Насими. Комикс нарисовали несколько таджикских художников, в том числе Рамазан Валиев и Сангмамад Ошуров.

По словам режиссера, в Таджикистане комиксы не так популярны, как в других странах. «Скажем в Японии все дети читают и смотрят комиксы и поэтому они очень развитые», - говорит Джайхун Насими.

Напомним, год назад в Голливуде состоялась премьера фильма Джайхуна Насими «Непобежденный” (“Unfallen”). Это фильм - история братьев Рустама и Сухроба, которых разлучает гражданская война в Таджикистане. Через несколько лет их пути пересекаются в Афганистане – один воюет на стороне талибов, другой – на стороне американских войск. Джайхун Насими с 2000 года работает в Голливуде и снимался в нескольких картинах, в частности, в эпизодической роли в получившем «Оскар» фильме "Операция Арго".