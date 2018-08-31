Макрон пригласил Мирзиёева в Париж

CA-NEWS (UZ) - Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Шавката Мирзиёева с 27-й годовщиной независимости Узбекистана, который отмечают в республике ежегодно 1 сентября. Также Макрон заявил, что ждет Мирзиёева с визитом в Париж, чтобы обсудить активизацию отношений между двумя странами.

«Приветствую постоянное сближение Франции и Узбекистана, которые, впрочем, являются партнерами на протяжении многих лет. Помимо увеличения двустороннего товарооборота и диверсификации стратегического сотрудничества, надеюсь, что наш политический диалог еще больше укрепится в этом году. С большим удовольствием жду встречи с Вами в ходе Вашего предстоящего официального визита в Париж», – говорится в поздравительном письме президента Франции.

Макрон отметил, что предстоящий визит Мирзиёева даст возможность обсудить пути активизации и дальнейшей диверсификации двусторонних отношений. В частности, за счет увеличения двустороннего товарооборота и диверсификации стратегического сотрудничества.

Напомним, что в конце августа узбекистанские СМИ сообщили о том, что визит Шавката Мирзиёева во Францию состоится в октябре этого года.

Сообщалось, что для проведения визита на качественном уровне правительство разработало и утвердило «дорожную карту» по подготовке культурно-гуманитарной части мероприятия и организовало специальную рабочую группу по проведению всех этих мероприятий.

В июле в Париже открылся первый торговый дом Узбекистана во Франции. Его основная задача заключается в продвижении экспорта продукции из Узбекистана во Францию и другие страны Европы. Кроме того, Франция сняла фитосанитарные ограничения в отношении поставок на свой рынок узбекских дынь и гранатов.