Министр обороны Казахстана посетил соединения и воинские части Семейского и Усть-Каменогорского гарнизонов

CA-NEWS (KZ) - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев проверил соединения, воинские части и учреждения Семейского и Усть-Каменогорского гарнизонов, сообщает 1 августа пресс-служба оборонного ведомства.

В ходе рабочей поездки Министром обороны проинспектированы порядок и условия хранения вооружения и военной техники, состояние учебно-материальной базы, реализация вопросов социального обеспечения военнослужащих, а также объекты инфраструктуры и технической зоны.

Кроме того, в период пребывания в регионе глава военного ведомства посетил «Семей инжиниринг», «Семипалатинский машиностроительный завод», «Семипалатинский автосборочный завод», где ознакомился со всеми циклами работы производственных цехов.

Также в ходе поездки Министр обороны посетил Департамент по делам обороны Восточно-Казахстанской области и федерацию рукопашного боя. По итогам визита Нурланом Ермекбаевым командованию РгК «Восток» отданы конкретные поручения по оптимизации деятельности воинских частей и подразделений, совершенствованию учебно-материальной базы и дальнейшему развитию инфраструктуры военных городков.