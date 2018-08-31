РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана наградил сына орденом «Золотая корона»

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии 27-летия независимости республики, которое будет отмечаться 9 сентября, наградил ряд работников различных профессий государственными наградами, премиями, а также присвоил воинские и специальные звания, сообщила пресс-служба главы государства.

Среди получивших награды - старший сын президента Рустами Эмомали, занимающий должность председателя города Душанбе. Он получил орден «Зарринточ» («Золотая корона») 2-й степени за «достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти».

«Президент страны говорил о личном вкладе каждого работника, удостоенного государственной награды, в развитие страны за 27 лет независимости и выразил надежду, что народ встретит 30-летие государственной независимости Республики Таджикистан с еще большими достижениями», - говорится в сообщении.

Орденом «Зарринточ» награждаются государственные и общественные деятели, другие граждане республики за выдающиеся заслуги, активную государственную и общественно-политическую деятельность, за высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры, за особые заслуги в защите Отечества, за самоотверженность и гражданскую доблесть, проявленные в деле упрочения мира, стабильности и укрепления таджикской государственности.

print
  • Мобильные операторы Таджикистана просят ведомства продлить срок регистраций сим-карт до ноября
  • Под Ташкентом парень зарезал любимую, которую родители решили выдать замуж за богатого
  • Впервые в Монголии появился кластер из 10 ферм для 400 коров
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×