Президент Таджикистана наградил сына орденом «Золотая корона»

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии 27-летия независимости республики, которое будет отмечаться 9 сентября, наградил ряд работников различных профессий государственными наградами, премиями, а также присвоил воинские и специальные звания, сообщила пресс-служба главы государства.

Среди получивших награды - старший сын президента Рустами Эмомали, занимающий должность председателя города Душанбе. Он получил орден «Зарринточ» («Золотая корона») 2-й степени за «достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти».

«Президент страны говорил о личном вкладе каждого работника, удостоенного государственной награды, в развитие страны за 27 лет независимости и выразил надежду, что народ встретит 30-летие государственной независимости Республики Таджикистан с еще большими достижениями», - говорится в сообщении.

Орденом «Зарринточ» награждаются государственные и общественные деятели, другие граждане республики за выдающиеся заслуги, активную государственную и общественно-политическую деятельность, за высокие достижения в проведении в жизнь демократических преобразований и экономических реформ, развитии науки и культуры, за особые заслуги в защите Отечества, за самоотверженность и гражданскую доблесть, проявленные в деле упрочения мира, стабильности и укрепления таджикской государственности.