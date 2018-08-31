Всемирный банк представил в регионах Узбекистана новый проект по плодоовощеводству на $500 млн

CA-NEWS (UZ) - В Ферганской и Бухарской областях состоялись презентации проекта «Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование». В рамках проекта фермеры и агробизнес во всех регионах Узбекистана получат дополнительное техническое и финансовое содействие, которое поможет создать тысячи новых и лучше оплачиваемых рабочих мест, увеличить продуктивность и рентабельность бенефициаров в секторе плодоовощеводства. Проект стоимостью $500 млн. был одобрен Всемирным банком (ВБ) в январе 2018 г., и начал свою деятельность в июне текущего года.

Новая фаза проекта поможет закупке семян и саженцев, водосберегающих технологий (таких, как капельное орошение), строительству хранилищ и теплиц, закупке оборудования для переработки фруктов и овощей. Проект также окажет содействие научно-исследовательским институтам в разработке новых методов выращивания плодоовощных культур, их хранения и обработки после сбора урожая, а также внесет вклад в развитие знаний фермеров и агрофирм в области маркетинга и управления бизнесом в секторе плодоовощеводства, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

28-29 августа сотрудники представительства ВБ в Узбекистане, Делегации Европейского союза (ЕС) в Узбекистане (партнер проекта) и Агентства по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий (АРСП) посетили с рабочим визитом Ферганскую и Бухарскую области. Они приняли участие в презентации проекта «Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование».

Фермеры и представители агрофирм, получившие кредиты в ходе первоначальной фазы проекта, поделились опытом расширения своего бизнеса и увеличения экспортного потенциала за счет данных инвестиций. Специалисты ВБ и АРСП разъяснили участникам презентаций критерии отбора потенциальных бенефициаров проекта, процесс подачи заявок на получение займов, предоставляемых в рамках проекта, а также способы повышения прибыльности бизнеса в секторе плодоовощеводства.

Всемирный банк поддерживает реализацию 18 проектов в Узбекистане, на общую сумму более $3,3 млрд.