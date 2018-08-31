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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан открыл новое газовое месторождение на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (UZ) - Компания "Узбекнефтегаз" открыла новое месторождение природного газа и газового конденсата в Бухарской области на границе с Туркменистаном. Об этом сообщил neftegaz.ru, ссылаясь на компанию.

На новом газоконденсатном месторождении (ГКМ) Тумарис в Бухарской области получен промышленный приток природного газа и конденсата дебитом до 300-400 тыс м3/сутки.

По данным Узбекнефтегаза, газ получен в процессе испытания уже 1й поисковой скважины из верхнеюрских отложений в интервале глубин 2028-2020 м.

Перспективные ресурсы новой структуры, расположенной на границе с Туркменистаном, по категории С3 оценены в объеме 5,2 млрд м3 природного газа и 131 тыс т газового конденсата.

Ранее Узбекнефтегаз заявлял, что к 2022 г планирует направить 3,9 млрд долл США на программу увеличения добычи углеводородного сырья, прогнозируя прирост добычи природного газа в объеме 53,5 млрд м3 газового конденсата - 1,1 млн т и нефти - 1,9 млн т.

Мощности Узбекнефтегаза позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд м3 и жидких углеводородов в объеме 8 млн т/год.

Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.

По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 г выросла на 0,5% - до 56,417 млрд м3, нефти - снизилась на 6,3%, до 806 тыс т.

Ранее в Узбекнефтегазе сообщали, что добыча газа в республике в 2018 г может вырасти на 17% по сравнению с 2017 г - до 66 млрд м3 за счет разработки месторождений с участием иностранных компаний.

Всего Узбекнефтегаз к 2022 г планирует направить 3,9 млрд долл США на программу увеличения добычи углеводородного сырья, прогнозируя прирост добычи природного газа в объеме 53,5 млрд м3, газового конденсата - 1,1 млн т и нефти - 1,9 млн т.

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