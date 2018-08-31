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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп пригрозил выходом США из ВТО

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО), об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По словам Трампа, это произойдет, если организация не станет лучше относиться к США. «Если они (ВТО) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО», - заявил он в интервью агентству.

Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

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