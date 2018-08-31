Пострадавшие в ДТП в Египте казахстанцы в рассказали о причинах аварии

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцы, попавшие в аварию в Египте, рассказали о причине крупного ДТП. Автобус, в котором находились 22 гражданина Казахстана, перевернулся по дороге в Каир – люди ехали на экскурсию. Два из них оказались в местной больнице, сообщает таелеканал KTK.

Как сообщили в министерстве иностранных дел, большинство пострадавших казахстанцев отделались ссадинами.

В больнице граждан пытались убедить, что ДТП спровоцировали выбежавшие на дорогу животные, однако в этом сомневаются сами пострадавшие. Пассажиры считают, что это вина водителя, который уснул за рулём.

Казахстанцы добавили, что отказались от предложения отправиться к египетским пирамидам на самолете.

Напомним, автобус с египетскими номерами попал в аварию на трассе Хургада-Каир. Туристы ехали на экскурсию в Каир. Большинство из них после осмотра врачей продолжили отдых в этой стране.