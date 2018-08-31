Китай видит решение торговых противоречий с США в переговорах на равных

CA-NEWS (CA) - Китай сообщил в четверг, что торговый спор с США можно разрешить только посредством переговоров на равных, добавив, что будет продолжать постепенно открывать экономику, несмотря на действия Вашингтона, сообщает Reuters.

«Единственный правильный выбор в разрешении торговых противоречий Китая и США - посредством переговоров, основанных на искренности и равенстве. Какие бы репрессивные меры США ни предпринимали, Китай будет решительно и размеренно продвигать реформы и открывать (экономику) в своем темпе», - сказал журналистам официальный представитель министерства торговли Китая Гао Фэн.

Американские импортные пошлины оказали влияние на некоторые китайские и зарубежные компании в Китае, и они работают над тем, чтобы смягчить это воздействие, сказал Гао, не раскрыв подробностей.

«Мы уверены, что устойчивая динамика внешней торговли сохранится... и мы будем реализовывать точечную политику для защиты законных интересов всех фирм в Китае, включая фирмы с иностранным капиталом», - добавил он.

Глава Национальной комиссии развития и реформ КНР Хэ Лифэн предупредил об усилении рисков для экономики во втором полугодии 2018 года, призвав чиновников активизировать усилия для достижения ключевых целей.