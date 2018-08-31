РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай видит решение торговых противоречий с США в переговорах на равных

CA-NEWS (CA) - Китай сообщил в четверг, что торговый спор с США можно разрешить только посредством переговоров на равных, добавив, что будет продолжать постепенно открывать экономику, несмотря на действия Вашингтона, сообщает Reuters.

«Единственный правильный выбор в разрешении торговых противоречий Китая и США - посредством переговоров, основанных на искренности и равенстве. Какие бы репрессивные меры США ни предпринимали, Китай будет решительно и размеренно продвигать реформы и открывать (экономику) в своем темпе», - сказал журналистам официальный представитель министерства торговли Китая Гао Фэн.

Американские импортные пошлины оказали влияние на некоторые китайские и зарубежные компании в Китае, и они работают над тем, чтобы смягчить это воздействие, сказал Гао, не раскрыв подробностей.

«Мы уверены, что устойчивая динамика внешней торговли сохранится... и мы будем реализовывать точечную политику для защиты законных интересов всех фирм в Китае, включая фирмы с иностранным капиталом», - добавил он.

Глава Национальной комиссии развития и реформ КНР Хэ Лифэн предупредил об усилении рисков для экономики во втором полугодии 2018 года, призвав чиновников активизировать усилия для достижения ключевых целей.

print
  • Аналитики JPMorgan заявили, что Турции предстоит погасить внешний долг в $179 млрд до июля 2019 года
  • Китай запустил платформу для борьбы с интернет-слухами
  • Ташкент может получить статус основного переговорщика по Афганистану, - "НГ"
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×