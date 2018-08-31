В Таджикистане продлены лицензии платежных систем трех российских компаний

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана продлил лицензии трех российских финансовых учреждений, занимающихся денежными переводами.

ООО "Платежный центр", АО «Киви Банк» и коммерческий банк "Юнистрим" получили разрешение на представление услуги по денежным переводам, платежным картам и другим банковским платежным операциям в Таджикистане в течение ближайших трех лет. Лицензии выданы для осуществления деятельности операторов российских платежных систем «Золотая корона», CONTACT и "Юнистрим", пояснили в Нацбанке РТ.

Напомним, в мае этого года большинство коммерческих банков Таджикистана отказались от системы денежных переводов "Юнистрим" (Unistream). Анна Щеглова, представитель «Юнистрима» сообщила, что первыми отказались от денежных переводов посредством этой платежной системы два банка – «Эсхата» и «Агроинвестбанк». "В дальнейшем их примеру последовали другие коммерческие банки Таджикистана. Мы не знаем по какой причине это было сделано", - заявила она.

В Нацбанке РТ сообщили, что главный регулятор не создавал никаких препятствий для осуществления деятельности этой системы денежных переводов.

Однако, по словам специалистов, проблемы с использованием системы «Юнистрим» у таджикских банков возникли в связи с новыми требованиями Нацбанка, который ужесточил правила работы местных банков с российскими системами денежных переводов. Нацбанк РТ объяснил ужесточение правил обеспечением безопасности банковской системы Таджикистана, однако некоторые из работников пунктов перевода денег говорят, что выполнить требования национального регулятора практически невозможно, и все это может привести к тому, что комиссия на денежные переводы в Таджикистан может вырасти, что ляжет тяжелым бременем на трудовых мигрантов.