РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане продлены лицензии платежных систем трех российских компаний

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана продлил лицензии трех российских финансовых учреждений, занимающихся денежными переводами.

ООО "Платежный центр", АО «Киви Банк» и коммерческий банк "Юнистрим" получили разрешение на представление услуги по денежным переводам, платежным картам и другим банковским платежным операциям в Таджикистане в течение ближайших трех лет. Лицензии выданы для осуществления деятельности операторов российских платежных систем «Золотая корона», CONTACT и "Юнистрим", пояснили в Нацбанке РТ.

Напомним, в мае этого года большинство коммерческих банков Таджикистана отказались от системы денежных переводов "Юнистрим" (Unistream). Анна Щеглова, представитель «Юнистрима» сообщила, что первыми отказались от денежных переводов посредством этой платежной системы два банка – «Эсхата» и «Агроинвестбанк». "В дальнейшем их примеру последовали другие коммерческие банки Таджикистана. Мы не знаем по какой причине это было сделано", - заявила она.

В Нацбанке РТ сообщили, что главный регулятор не создавал никаких препятствий для осуществления деятельности этой системы денежных переводов.

Однако, по словам специалистов, проблемы с использованием системы «Юнистрим» у таджикских банков возникли в связи с новыми требованиями Нацбанка, который ужесточил правила работы местных банков с российскими системами денежных переводов. Нацбанк РТ объяснил ужесточение правил обеспечением безопасности банковской системы Таджикистана, однако некоторые из работников пунктов перевода денег говорят, что выполнить требования национального регулятора практически невозможно, и все это может привести к тому, что комиссия на денежные переводы в Таджикистан может вырасти, что ляжет тяжелым бременем на трудовых мигрантов.

print
  • В Душанбе состоится заседание таджикско-катарской межправительственной комиссии
  • В Ташкенте впервые за двадцать лет состоялась крупная сходка «воров в законе»
  • Автобус с 22 казахстанцами перевернулся в Египте
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×