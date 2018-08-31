Экс-президент Армении заявил об участии в досрочных парламентских выборах

CA-NEWS (CA) - Экс-президент Армении Роберт Кочарян примет участие в досрочных парламентских выборах. Об этом он заявил в интервью Sputnik Армения.

«И если я объявил о возвращении в политику, то соответственно, буду участвовать в этих выборах», - сказал он.

Кочарян счел преждевременным обсуждать формат своего участия, подчеркнув, что времени пока достаточно. «Ситуация развивается весьма стремительно. И, думаю, сейчас следует оставить открытым вопрос формата», - добавил он.

Что касается электоральной базы, носителей альтернативной точки зрения, то таковыми Кочарян считает людей, не согласных с политикой нынешнего руководства. «Если мы говорим о политической опоре, то для меня это, в первую очередь, те люди, которые помнят годы моего президентства и ценят успехи тех лет. В особенности это касается экономической и внешнеполитической сфер. Вы знаете, облик страны за 10 лет – с 1998 по 2008 гг. полностью изменился», - пояснил Кочарян.

Он убежден, что гражданам Армении нужны не популизм, лозунги и люди, умеющие произносить эмоциональные речи, а те, кто по своей натуре далеки от популизма, но умеют создавать 30-40 тысяч рабочих мест ежегодно, привлекать средства и обеспечивать стабильность и безопасность.

Кочарян считает, что в нынешних условиях может стать одним из оппозиционных центров, полюсов. Он пока затрудняется сказать, кто из политических партий поддержит его в будущих политических баталиях.

При этом экс-президент не отметает вероятности, что в будущей политической борьбе к нему могут примкнуть Республиканская партия и «Процветающая Армения». По мнению Кочаряна, процессы развиваются настолько стремительно и динамично, что исключать ничего нельзя.

«Но я, прежде всего, рассчитываю на себя, на свои силы, а также на граждан, сплотившихся вокруг меня», - добавил он.

Второй президент Армении в конце июля был арестован по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Тогда, 1-2 марта 2008 года, после президентских выборов в стране начались круглосуточные митинги. Для их разгона власти применили силу. Позже были применены уже не спецсредства, а боевое оружие. Погибли 10 человек. Виновные в случившемся названы не были.

Под стражей Кочарян остался недолго. 13 августа Апелляционный суд отменил это решение. Прокуратура снова требует ареста в Кассационном суде. Пока Кочарян на свободе, но обвинение с него не снято.