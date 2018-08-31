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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Кореи планирует посетить Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин планирует посетить Узбекистан с официальном визитом. Об этом он написал в своем поздравлении на имя Шавката Мирзиёева по случаю 27-й годовщины независимости Узбекистана.

«Искренне надеюсь посетить Республику Узбекистан во взаимоприемлемые сроки, чтобы обсудить с вами, господин президент, вопросы дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между нашими странами», – говорится в послании.

«Огромные успехи, достигнутые Республикой Узбекистан после обретения независимости в сферах политики, экономики и социального развития, вызывают глубокое уважение», – отметил президент Кореи.

«Я рад тому, что наши страны после установления дипломатических отношений в 1992 году развивают взаимовыгодные связи на основе принципов взаимного доверия и дружбы», – добавил Мун Чжэ Ин.

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