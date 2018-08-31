Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая на $200 млрд, - Bloomberg

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе ввести новые 25% штрафные пошлины на большой перечень товаров из Китая. Об этом в четверг, 30 августа, сообщило финансовое агентство Bloomberg со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

Предполагается, что общая стоимость товаров, которые будут облагаться пошлинами, составит $200 млрд.

По данным издания, о новых тарифах должны объявить уже на следующей неделе. Как отмечает Bloomberg во время интервью с Трампом у него попросили подтвердить эту информацию, в ответ он улыбнулся и сказал, что источники издания «не сильно ошибаются».

Собеседники Bloomberg подчеркнули, что Трамп хочет ввести новые тарифы после 6 сентября, в этот день истекает срок подачи комментариев о пошлинах от представителей бизнеса и общественности.

Белый дом пока не прокомментировал публикацию агентства. Официальное объявление о новых пошлинах ожидается не позднее 6 сентября, указывает агентство Reuters.

Ранее, 23 августа вступили в силу американские пошлины на китайские товары, общей стоимостью $16 млрд. Китай уже обжаловал это решение в ВТО и пообещал ответить зеркально.