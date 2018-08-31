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  31 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Актриса Самал Еслямова снимется в казахстанско-японском фильме про конокрадов

CA-NEWS (KZ) - В Алматы приехал японский продюсер Седзо Ичияма, передает Tengrinews.kz. Визит продюсера связан с началом съемок художественного фильма под рабочим названием «Барымташылар» («Конокрады»). Седзо Ичияма является основателем крупного азиатского кинофестиваля Tokyo Filmex, продюсер фильмов известных режиссеров: Такеши Китано, Цзя Джангке, Хоу Сяосянь и других. Также Седзо выступил продюсером более 20 фильмов, многие из которых участвовали на кинофестивалях в Каннах, Венеции и Берлине и получили призы.

Съемки фильма начнутся 1 сентября в Алматинской области. Сюжет фильма повествует о жизни семьи в небольшой деревне у предгорья Тянь-Шаня, которая живет тем, что занимается скотоводством. Но однажды банда конокрадов обманом заводит отца семейства в пустырь и угоняет его табун.

В фильме снимутся: Самал Еслямова, получившая награду за лучшую женскую роль 71-го Каннского кинофестиваля, заслуженный артист театра и кино Дулыга Акмолда и известный японский актер Мирай Морияма. Режиссерами кинокартины являются казахстанский режиссер Ерлан Нурмухамбетов в со-режиссерстве с японским режиссером Лисой Такеба. Казахстанским исполнительным продюсером стала Асель Ержанова, а международным продюсером – Юлия Ким. Оператором выступит Азиз Жамбакиев обладатель «Серебрянного медведя» за Лучшую операторскую работу МКФ Берлинале.

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