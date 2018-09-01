Трое детей пострадали во время пожара в Астане

CA-NEWS (KZ) - Пожар произошёл ранним утром 1 сентября в 18-этажном доме ЖК «Торлет» в районе Сарыарка в Астане. По информации КЧС МВД РК, в новостройке загорелся кабель в электрощитовой, передает informburo.kz.

«Произошло загорание 15 погонных метров электрического кабеля в электрощитовой с 1 по 6 этажи. Жильцы самостоятельно покинули квартиры. Пожар ликвидирован в 06.15. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. В результате пожара прервано электроснабжение, в ближайшее время будут начаты восстановительные работы», – сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

В ликвидации пожара, а также в эвакуации были задействованы 17 пожарных и 6 единиц техники. Также на место происшествия выезжали техника и сотрудники Центра медицины катастроф. В результате ЧП пострадали трое детей.

«С отравлением угарным газом госпитализировано трое детей, все 2018 года рождения. Состояние – среднее стабильное», – уточнил Руслан Иманкулов.