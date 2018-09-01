В результате аварийной посадки Boeing 737 в Сочи пострадало 18 человек

CA-NEWS (CA) - 1 сентября произошло авиационное происшествие в аэропорту г. Сочи. В настоящий момент медицинская помощь оказана 18 пострадавшим, в том числе 3 детям. Госпитализировано 6 человек, в том числе 2 детей. Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

По поручению министра здравоохранения в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Российский Федерации В.И. Скворцовой.

Как сообщает РИА Новости, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на 1 сентября выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.