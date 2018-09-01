В результате теракта убит глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко

CA-NEWS (CA) - В центре Донецка в кафе под названием «Сепар» 31 августа произошел взрыв, в результате которого погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает РИА Новости.

Первая информация начала поступать от источников в силовых структурах ДНР. По их данным, в ресторане «Сепар», который находится на бульваре Пушкина, в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Стало известно об одном погибшем и трех пострадавших.

Позднее депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы ДНР. По данным источников, среди раненых оказался министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Официальный сайт ДНР сообщает, что у министра тяжелые ранения.

Донецк закрыли для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб Захарченко, обстановка в Донбассе на линии соприкосновения спокойная, сообщил представитель оперативного командования ДНР.

Задержанные по подозрению в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко подтвердили, что теракт планировался на Украине, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.

Как рассказали РИА Новости в правительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики, Александр Захарченко скончался в результате ранения в голову. «Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью», — сказал собеседник агентства.

Советник Захарченко Александр Казаков подтвердил, что взрыв в кафе был терактом. Он уточнил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее. По словам Казакова, за терактом стоят те же, кто убил командиров ополченцев «Гиви» и «Мотороллу».

Подозреваемые в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко задержаны, добавил Казаков.

Президент России Владимир Путин через несколько часов после убийства Захарченко выступил с заявлением. Он назвал убитого главу ДНР «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком и патриотом Донбасса», а его смерть — «подлым убийством».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне.

В Москве считают убийство главы ДНР Александра Захарченко терактом, заявила Захарова. Она призвала к беспристрастному расследованию этого преступления под контролем мирового сообщества.

Служба безопасности Украины (СБУ) подтверждает гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако отвергает обвинения в причастности к ней, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

«Мы подтверждаем эту информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что то делит», — приводит агентство УНН слова Гитлянской. Других деталей она не сообщила.

Советник президента Украины Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность украинских спецслужб к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

В связи с произошедшим в Донецке терактом, во время которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, торжественные линейки во всех школах ДНР отменены, сообщил 31 августа вечером «Интерфаксу» представитель министерства образования республики.