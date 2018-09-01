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  1 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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СГБ помогла вернуться в Узбекистан многодетной матери, побывавшей в рядах террористов

CA-NEWS (UZ) - Служба государственной безопасности Узбекистана помогла вернуться на родину Гульрухсор Хаитовой и шестерым ее детям из Афганистана, сообщает Podrobno.uz.

Женщина родилась в Термезе, где и познакомилась со своим будущим мужем. В 2011 году они выехали на заработки в Россию. Там они попали под влияние экстремистов, вступили в ряды Исламского движения Узбекистана. С того времени начинаются их скитания – Азербайджан, Иран, Пакистан, Афганистан,отмечается в статье.

В 2012 году муж Хаитовой погибает в боестолкновениях, и она была вынуждена снова выйти замуж за члена террористической группировки. В Афганистане семья влилась в ряды так называемого «Исламского государства».

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