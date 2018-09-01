Монголия и ОАЭ обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества

CA-NEWS (MNG) - 31 августа, глава внешнеполитического ведомства Монголии Дамдины Цогтбаатар принял прибывшую в столицу с визитом Рим бинт Ибрагим аль-Хашими, государственного министра международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Montsame.

В ходе встречи стороны выразили обоюдное удовлетворение активным развитием двусторонних связей и обменялись мнениями по двусторонним и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Цогтбаатар подчеркнул, что Монголия придает высокое значение развитию отношений со странами Персидского залива, в том числе с ОАЭ, и отметил возможность развития двустороннего сотрудничества в реализации крупных проектов. «Успешным примером этого является Тайширская гидроэлектростанция, построенная с помощью льготного кредита эмиратской стороны», - добавил глава МИД Монголии.

Государственный министр Рим бинт Ибрагим аль-Хашими, со своей стороны, выразила признательность за теплый прием и подчеркнула, что эмиратская сторона готова расширять сотрудничество с Монголией в сферах образования, сельского хозяйства и здравоохранения.