РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев открыл совместное заседание палат парламента

CA-NEWS (KZ) - В Астане началось совместное заседание палат парламента с участием Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава государства поприветствовал депутатов после каникул. «Уважаемые депутаты, члены правительства, приглашенные гости, в соответствии со статьей 59 Конституции Республики Казахстан четвертую сессию Парламента шестого созыва объявляю открытой», - сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил, что этим летом все депутаты побывали в регионах, узнали о проблемах и чаяниях народа. Это, по мнению главы государства, поможет в работе по улучшению благосостояния казахстанцев.

«Предстоит работа, не терпящая отлагательств. Стратегическая цель поставлена», - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к депутатам.

Напомним, 29 июня текущего года парламент Казахстана завершил третью сессию шестого созыва. Депутаты ранее рассказали, чем займутся на каникулах.

print
  • Презентован первый комикс о таджикском супергерое
  • Президент Таджикистана наградил сына орденом «Золотая корона»
  • В Таджикистане продлены лицензии платежных систем трех российских компаний
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×