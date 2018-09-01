Назарбаев открыл совместное заседание палат парламента

CA-NEWS (KZ) - В Астане началось совместное заседание палат парламента с участием Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава государства поприветствовал депутатов после каникул. «Уважаемые депутаты, члены правительства, приглашенные гости, в соответствии со статьей 59 Конституции Республики Казахстан четвертую сессию Парламента шестого созыва объявляю открытой», - сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил, что этим летом все депутаты побывали в регионах, узнали о проблемах и чаяниях народа. Это, по мнению главы государства, поможет в работе по улучшению благосостояния казахстанцев.

«Предстоит работа, не терпящая отлагательств. Стратегическая цель поставлена», - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к депутатам.

Напомним, 29 июня текущего года парламент Казахстана завершил третью сессию шестого созыва. Депутаты ранее рассказали, чем займутся на каникулах.