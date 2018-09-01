В Фергане автобус с 40 женщинами-мардикорами перевернулся в канаву

CA-NEWS (UZ) - В Бешарыкском районе Ферганской области Узбекистана автобус с 40 пассажирами опрокинулся в придорожную канаву. Сообщается, что в автобусе были женщины-мардикоры, которые ехали на сбор фруктов, а также дети. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии, передает Радио Озодлик.

Дорожно-транспортное проишествие произошло 30 августа. Как говорят очевидцы ДТП, автобус марки Mercedes-Benz, рассчитанный на 18 пассажиров, съехал с дороги опрокинулся в придорожную канаву.

В салоне автобуса находилось около сорока пассажиров, семеро из них в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение центра экстренной медицинской помощи медицинского объединения Бешарыкского района Ферганской области.

По словам врачей, пока жизни пострадавших находятся вне опасности.

«В результате ДТП некоторые пассажиры получили травму головы, а также переломы ребер. Дети, находившиеся в автобусе, перенесли сильное душевное потрясение. Всем им оказывается необходимая помощь», – сказал врач медицинского объединения Бешарыкского района.

В РОВД Бешарыкского района сообщили, что по факту данного ДТП проводятся следственные действия.

«Водитель автобуса потерял управление и съехал с дороги в канаву. В настоящее время проводятся следственные действия», – сказал сотрудник правоохранительных органов.

Как стало известно, водитель автобуса не имел лицензию для перевозки пассажиров.

По словам родственника одной из пострадавших в ДТП, около сорока женщин из села «Товул» в Бешарыкском районе вместе с детьми ехали на сбор персиков в фермерское хозяйство «Укчи», расположенное в соседнем Узбекистанском районе.

«В нашем районе нет работы. Мужья многих женщин находятся на заработках в России. Поэтому наши женщины вместе с детьми решили поехать на сбор персиков в соседний Узбекистанский район, так как там за один день работы им обещали заплатить по 30 тысяч сумов. Однако по дороге автобус опрокинулся в канаву. Сейчас семеро пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Внутри опрокинувшегося автобуса было около десяти детей, они получили различные травмы, некоторые находятся в состоянии сильного шока», – говорит собеседник.