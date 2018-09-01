Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат парламента сделал ряд поручений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Одним из важных вопросов является вовлечение самозанятых в систему социального обеспечения. Есть часть населения, которая не делает никаких отчислений с доходов и, соответственно, полноценно не охвачена пенсионной системой и мерами социальной поддержки. В этой связи разработаны необходимые законодательные изменения. Для упрощения регистрации самозанятого населения предлагается ввести единый совокупный платеж. Его уплата позволит самозанятым участвовать в системах медицинского социального страхования, а также пенсионного обеспечения», - отметил глава государства.

Назарбаев заявил, что принятие этих изменений необходимо осуществить до конца этого года. «Это особенно актуально в связи с переходом на обязательное социально-медицинское страхование», - обратился Нурсултан Назарбаев.