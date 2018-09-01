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  1 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Планировавший убийство премьер-министра Великобритании получил пожизненный срок

CA-NEWS (CA) - Житель Лондона Наимур Закария Рахман приговорен к пожизненному заключению по обвинению в подготовке покушения на премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Би-Би-Си.

Согласно решению суда, он не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.

Рахман планировал взорвать ворота, ведущие к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а затем убить Терезу Мэй, воспользовавшись паникой.

Как заявил вынесший приговор судья Джастис Хэйден-Кейв, если бы Рахман не был арестован, он бы совершил нападение.

Мужчину поймали в рамках секретной спецоперации, участие в которой принимала лондонская полиция, МИ-5 и ФБР США.

Рахмана задержали после передачи ему куртки и сумки, в которой, как он полагал, находилась взрывчатка.

Взрывчатки там не было, а в передаче вещей участвовал оперативник.

"Уверен, что Рахман считал эти вещи способными принести реальный вред", - сказал судья.

В начале мая на заседании в лондонском уголовном суде Олд-Бейли Рахман отказался признать вину.

Однако как заявил при вынесении приговора судья, во время нахождения под арестом Рахман признался, что совершил бы преступление, если бы у него была возможность.

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