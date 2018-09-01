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  1 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана предложил ввести уголовное наказание для недобросовестных стоматологов и парикмахеров

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана предложил ввести уголовное наказание для зубных врачей, работников салонов красоты и парикмахеров, по вине которых граждане заражаются инфекционными болезнями, сообщает Радио Озоди.

Следует строго наказать и владельцев аптек, продающих некачественные просроченные, поддельные и контрафактные лекарства, подчеркнул Эмомали Рахмон, выступая 1 сентября перед студентами Таджикского медицинского университета.

В министерстве здравоохранения и социальной защиты Таджикистана говорят, что некачественные и поддельные лекарства ввозятся в основном контрабандным путем.

В феврале глава минздрава РТ Насим Олимзода сообщил, что в стране закрыты 22 государственные и частные стоматологические клиники. По словам министра, в этих клиниках не соблюдались нормы санитарии и стандарты стерилизации.

Профессия зубной врач в Таджикистане считается престижной и прибыльной. Сами стоматологи утверждают, что у них чуть ли не самая трудная в медицине работа.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в 2006 году запретил носить золотые зубы преподавателям школ и всем госслужащим. "Мы говорим о сокращении бедности. Учителя жалуются на маленькие зарплаты. Как представители международных организаций могут поверить в вашу бедность, если рот учителя полон золота? Не наша это культура и не наши традиции. Представьте, каково ученикам все десять лет видеть золотой рот учителя!", - говорил тогда Рахмон.

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