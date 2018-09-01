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  1 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вопросы развития таджикско-катарского сотрудничества обсуждены в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Вопросы развития сотрудничества между Республикой Таджикистан и Государством Катар обсуждены накануне в городе Душанбе, сообщает НИАТ «Ховар».

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретился с министром экономики и торговли Катара, Шейхом Ахмадом бен Джассимом бен Мухаммадом Аль Тани.

В ходе встречи стороны обсудили важные двусторонние вопросы и выразили удовлетворение поступательным развитием отношений между Таджикистаном и Катаром.

По мнению сторон, уровень нынешних таджикско-катарских отношений сложился благодаря мерам, предпринятым главами двух государств.

Кохир Расулзода и Шейх Ахмад бен Джассим бен Мухаммад Аль Тани отметили обоюдную готовность и заинтересованность в большем развитии и расширении сотрудничестве в различных сферах.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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