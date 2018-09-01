Монголия готовится к сбору урожая

CA-NEWS (MNG) - В этом году в масштабе страны засеяны 497 тыс.гектаров площади и по предварительным расчетам ожидается собрать 2 раза больше урожая чем в прошлом году, сообщает Montsame.

Начиная с сентября, по всей стране начнется всеобщий сбор урожая. В связи с чем, аграрники находятся в разгаре подготовительных работ и готовятся к успешному сбору урожая в кратчайшем сроке с новыми техниками российского производства.

В частности, 6 августа Фонд поддержки растениеводства вручил аграрникам аймака Сэлэнгэ более чем 20 видов российских оборудования и техник сельскохозяйственного назначения на основе 60-месячнего арендного договора с предоплатой и процентной ставкой в размере 4.62%.

Кроме того, аграрники из аймаков Сэлэнгэ, Хувсгул, Булган и Дорнод были охвачены обучением повышения квалификации и изучения особенностей устройства, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта кормо- и зерноуборочных комбайнов российского производства «Акрос-585» и «Вектор 410».