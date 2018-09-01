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  1 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Казахстана подготовит законодательные изменения для развития бизнес-среды

CA-NEWS (KZ) - Правительство РК подготовит новый пакет законодательных изменений для дальнейшего развития бизнес-среды. Об этом сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основа сильной экономики - это, прежде всего, малый и средний бизнес. Стратегическая цель - довести его долю в экономике к 2050 году до 50%. Сегодня в этом сегменте работает более миллиона субъектов, занято свыше 30% активного населения страны», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что малый и средний бизнес должен стать в экономике главным работодателем.

«В мае текущего года мною был публично подписан масштабный пакет поправок по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности. Нужно двигаться дальше. Для дальнейшего развития бизнес-среды Правительством будет внесен новый пакет законодательных изменений», - добавил Нурсултан Назарбаев.

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