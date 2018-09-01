МВД Узбекистана и ФБР обсудили сотрудничество в области борьбы с международным терроризмом

CA-NEWS (UZ) - Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Пулат Бобожонов принял делегацию США во главе с заместителем директора ФБР Девидом Боудичем, сообщает uz.daily.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества между МВД Узбекистана и ФБР США в сфере борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими проявлениями преступности.

Представители правоохранительных ведомств двух стран рассмотрели вопросы обмена конфиденциальной информацией, обучения правоохранителей, проведения семинаров и тренингов, а также поставлены задачи на перспективу сотрудничества.