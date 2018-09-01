МВД Узбекистана и ФБР обсудили сотрудничество в области борьбы с международным терроризмом
- Узбекистан, политика
- 14:03, 01 сентября 2018
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- Обновлено: 14:46, 01 сентября 2018
CA-NEWS (UZ) - Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Пулат Бобожонов принял делегацию США во главе с заместителем директора ФБР Девидом Боудичем, сообщает uz.daily.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества между МВД Узбекистана и ФБР США в сфере борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими проявлениями преступности.
Представители правоохранительных ведомств двух стран рассмотрели вопросы обмена конфиденциальной информацией, обучения правоохранителей, проведения семинаров и тренингов, а также поставлены задачи на перспективу сотрудничества.
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