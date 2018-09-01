В Душанбе пройдет праздник дыни

CA-NEWS (TJ) - Праздник дыни пройдет 4 сентября текущего года в городе Душанбе по инициативе министерства сельского хозяйства Таджикистана в сотрудничестве со столичной мэрией, сообщает Авеста.



Как сообщает пресс-центр Минсельхоза, начиная с августа, во всех городах и районах республики проводится традиционный праздник «Дыни и меда». По данным ведомства, в Душанбе праздник дыни состоится 4 сентября в столичном торговом комплексе «Мехргон».

В этот день в условленном месте будут выставлены лучшие сорта дыни и другие виды сельскохозяйственной продукции, которые будут реализованы жителям и гостям столицы по доступным ценам.

Также в рамках праздника состоится конкурс, по итогам которого будут выбраны лучшие дехкане, занимающиеся выращиванием бахчевых, в частности дыни.

Победители конкурса получат грамоты и памятные призы, подготовленные министерством сельского хозяйства страны.

Праздник дыни и меда, традиционный праздник, который проводится в Таджикистане ежегодно в августе и сентябре.

Следует отметить, что бахчевые – дыня и арбуз выращиваются в Таджикистане, в основном в южных районах республики, а также в Согдийской области.

Жители Таджикистана любят полакомиться сладким арбузом или спелой дыней, но в этом году, по сравнению с годами предыдущими, позволить себе такое удовольствие мог не каждый.