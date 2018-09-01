РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Владимир Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики

CA-NEWS (UZ) - Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем независимости республики и выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в социально-экономическом развитии, и рост авторитета страны на международной арене.

Как отметили в пресс-службе, президент России также «высоко оценил уровень отношений между двумя государствами, основывающихся на добрых традициях дружбы и добрососедства, и выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании двустороннего стратегического партнерства и союзничества, а также конструктивного взаимодействия в региональных делах в интересах народов России и Узбекистана, в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии».

print
  • Узбекистан 1 сентября запустит первый в СНГ телеканал в формате 4K
  • Президент США разрешил освобождать некоторые страны от квот на сталь и алюминий
  • В Таджикистане продлены лицензии платежных систем трех российских компаний
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×