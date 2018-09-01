Владимир Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики

CA-NEWS (UZ) - Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем независимости республики и выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в социально-экономическом развитии, и рост авторитета страны на международной арене.

Как отметили в пресс-службе, президент России также «высоко оценил уровень отношений между двумя государствами, основывающихся на добрых традициях дружбы и добрососедства, и выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании двустороннего стратегического партнерства и союзничества, а также конструктивного взаимодействия в региональных делах в интересах народов России и Узбекистана, в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии».