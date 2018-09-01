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  2 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нурсултан Назарбаев посетил новую школу-лицей в Астане

CA-NEWS (KZ) - 1 сентября президент РК Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия школы-лицея №85 в Астане. На открытии также присутствовали министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев и аким Астаны Асет Исекешев, передает informburo.kz.

Глава государства осмотрел учебные классы и побеседовал с педагогами. По его словам, в этом году в Казахстане более трёх миллионов учащихся пойдут в семь тысяч школ. Из них только в первый класс пойдут 250 000 учащихся, в Астане 18 000 детей впервые перешагнут порог школы.

«Вопросам образования в стране придаётся большое значение. Дальше будет ещё больше. Сейчас в стране строится 183 школы, 23 школы вводится к 1 сентября. Но, к сожалению, ещё есть двухсменное и даже трёхсменное обучение.Надо продолжать работу за счёт государства, государственно-частного партнёрства и, главное, – совершенство учебного процесса. Учёба должна быть приближена к практике, то есть учащиеся должны уметь использовать полученные знания на деле. Вот это и есть поворот к новому учебному процессу», – отметил Нурсултан Назарбаев.

Школа-лицей №85 построена в рамках международного сотрудничества Казахстана и Катара.

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