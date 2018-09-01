Мэр Душанбе выделил около $530 тысяч материальной помощи работникам столичных ДЭУ

CA-NEWS (TJ) - Председатель города Душанбе Рустам Эмомали подписал подписал накануне решение об оказании материальной (денежной) помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и лиц приравненных к ним, а также работникам дорожно-эксплуатационных служб (ДЭУ) столицы, сообщает Авеста.

Как сообщает пресс-центр столичной мэрии, согласно решению, главному финансовому управлению города поручено выделить на эти цели 4 млн. 895,3 тыс. сомони (около $530 тысяч), 245,3 тыс. ($26 тысяч) из которых будут выданы участникам и инвалидам ВОВ 1941-1945 годов и лицам, приравненным к ним.

4 млн. 650 тыс. сомони ($493 тысячи) из указанных средств, в качестве материальной помощи, получат работники столичных дорожно-эксплуатационных управлений. С данной инициативой Рустам Эмомали выступил в часть 27-й годовщины Государственной независимости Таджикистана.

Надзор за выполнением данного поручения мэр горда возложил на своего отраслевого заместителя.