В ДНР заявили о задержании подозреваемых в убийстве Александра Захарченко

- Азия и мир, происшествия
- 14:08, 01 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали силы специальных операций Украины, сообщил РИА Новости по телефону из Донецка советник лидера ДНР Александр Казаков.
«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это силы специальных операций, Казаков заявил: «Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания».
Напомним, лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Так сейчас выглядит место гибели главы непризнанной ДНР #Захарченко в Донецке. #Donetsk pic.twitter.com/Nr31FTrCDB— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 1 сентября 2018 г.