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  1 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ДНР заявили о задержании подозреваемых в убийстве Александра Захарченко
Предыстория: В результате теракта убит глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко

CA-NEWS (CA) - Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали силы специальных операций Украины, сообщил РИА Новости по телефону из Донецка советник лидера ДНР Александр Казаков.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это силы специальных операций, Казаков заявил: «Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания».

Напомним, лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

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