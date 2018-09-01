Президент Туркменистана отчитал чиновников за плохую подготовку к учебному году

CA-NEWS (TM) - 31 августа президент Туркменистана подписал распоряжение об объявлении строгого выговора вице-премьеру по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики и общественных вопросов Пурли Агамырадову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные недостатки в подготовке к новому учебному году», сообщает Хроники Туркменистана.



Также со стороны Кабмина было вынесено предупреждение министру образования Мамедмыраду Гелдиныязову.