Президент Туркменистана отчитал чиновников за плохую подготовку к учебному году
- Туркменистан, общество
- 14:30, 01 сентября 2018
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CA-NEWS (TM) - 31 августа президент Туркменистана подписал распоряжение об объявлении строгого выговора вице-премьеру по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики и общественных вопросов Пурли Агамырадову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные недостатки в подготовке к новому учебному году», сообщает Хроники Туркменистана.
Также со стороны Кабмина было вынесено предупреждение министру образования Мамедмыраду Гелдиныязову.
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