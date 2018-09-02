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  2 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана протестировал компьютеры для первоклассников

CA-NEWS (TM) - На заседании Кабмина 31 августа вице-премьер Керим Дурдымырадов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о процессе создания национальной электронной промышленности, сообщает Хроники Туркменистана.

Главе государства были продемонстрированы образцы персональных компьютеров, которые будут вручены первоклассникам в подарок от имени президента. Выпуск обучающих компьютеров был налажен концерном «Тürkmenmaşyngurluşyk» Министерства промышленности, сообщило госинформагентство ТДХ.

Информагентство описывает электронные игрушки терминами «нетбук» и «персональный компьютер», однако речь идет не о настоящих компьютерах, а об игрушках в виде ноутбуков с экраном диагональю менее 10 сантиметров (4 дюйма).

Как сообщалось ранее, в Туркменистане производятся внешние корпуса из пластмассы и конечная сборка устройств. Внутренняя электроника поставляется из Китая.

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