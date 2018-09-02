Серию взрывов под Дамаском объяснили коротким замыканием

CA-NEWS (CA) - Взрыв на авиабазе Меззе произошел из-за короткого замыкания в электрических цепях. Израильская авиация не имеет к нему отношения и не наносила удар по этой авиабазе, уточнили в Дамаске, сообщает РБК.

Авиабаза Меззе в западном пригороде Дамаске не подвергалась израильским ракетным ударам, причиной взрывов в этом районе стала детонация боеприпасов на расположенном вблизи складе из-за неполадок в электричестве, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

Ранее многие СМИ, со ссылкой на источники рассказали, что авиабаза сирийских войск Меззе подверглась массированной ракетной атаке. При этом сообщалось о жертвах и раненых, а также о том, что сирийские средства ПВО вступили в бой и сбили несколько израильских ракет.

Пользователи социальных сетей также распространяли фото- и видеозаписи последствий взрыва.





