Президент Таджикистана подписал указ об осеннем армейском призыве

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 1 сентября подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан Республики Таджикистан 1991 – 2000

годов рождения на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства.



Согласно указу в октябре-ноябре этого года из рядов вооруженных сил страны будут уволены в запас военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы.

В октябре-ноябре текущего года для службы в рядах вооруженных сил Таджикистана будут призваны граждане мужского пола, достигших ко дню призыва 18-летнего возраста, а также граждан старших призывных возрастов Республики Таджикистан, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Министерству обороны, председателям призывных комиссий Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов поручено осуществлять призыв граждан за счет тщательного отбора призывников.

Председателям городов и районов совместно с военными комиссариатами поручается осуществить организованный призыв граждан на военную службу.

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручается мобилизовать опытных врачей и специалистов для контрольного медицинского освидетельствования призывников.