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  2 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Дагестане уничтожили главаря банды, причастного к нападениям на силовиков

CA-NEWS (CA) - В Дагестане в ходе контр-террористической операции (КТО) нейтрализован главарь банды, он причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный антитеррористический комитет.

По данным НАК, 1 сентября в рамках режима КТО в Хасавюртовском районе Дагестана при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 20.10 в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала был обнаружен находящийся в федеральном розыске участник бандитского подполья. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия.

"В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте происшествия обнаружен автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

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