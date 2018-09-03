В кыргызском Оше открылась школа, построенная Узбекистаном
- Узбекистан, общество
- 9:08, 03 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Школа-гимназия №18 имени Алишера Навои в городе Оше начала свою работу. Строительство учебного заведения на 630 мест профинансировало правительство Узбекистана.
Узбекская сторона также закупила школьную мебель и другое необходимое оборудование.
На месте школы ранее функционировало среднее образовательное учреждение, возведенное еще в 1936 году. В результате землетрясения в 2008 году оно было разрушено. Ученики были вынуждены учиться в три смены.
На основе межправительственных соглашений между Кыргызстаном и Узбекистаном было решено построить новое здание гимназии, стоимостью 4 млн долларов.
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