В кыргызском Оше открылась школа, построенная Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) - Школа-гимназия №18 имени Алишера Навои в городе Оше начала свою работу. Строительство учебного заведения на 630 мест профинансировало правительство Узбекистана.

Узбекская сторона также закупила школьную мебель и другое необходимое оборудование.

На месте школы ранее функционировало среднее образовательное учреждение, возведенное еще в 1936 году. В результате землетрясения в 2008 году оно было разрушено. Ученики были вынуждены учиться в три смены.

На основе межправительственных соглашений между Кыргызстаном и Узбекистаном было решено построить новое здание гимназии, стоимостью 4 млн долларов.