«Палец вверх» от Назарбаева на открытии III Всемирных игр кочевников

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2 сентября по приглашению президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова принял участие в торжественной церемонии открытия III Всемирных игр кочевников, состоявшейся в городе Чолпон-Ата.

На церемонии также присутствовали президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в театрализованном представлении с использованием 3D-графики выступили более тысячи актеров, музыкантов, певцов, наездников и спортсменов, которые продемонстрировали цирковые номера, мастерство джигитовки, огненное шоу и акробатические трюки.

Игры будут проводиться по 37 спортивным дисциплинам, в том числе по 16 кыргызским национальным видам спорта и 21 спортивной дисциплине других кочевых народов. Среди них – 8 видов конных состязаний на различные дистанции, 13 вариантов борьбы, 5 дисциплин по стрельбе из традиционного лука, три интеллектуальных состязания, а также соревнования по национальной охоте с гончими собаками и ловчими птицами. В Играх примут участие около 2000 спортсменов из более чем 60 стран мира.